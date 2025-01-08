Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В агентстве Кастаньо прокомментировали интерес со стороны «Ривер Плейта»

В агентстве Кастаньо прокомментировали интерес со стороны «Ривер Плейта»
Комментарии

В агентстве Top Champ Sport Management, которое представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, прокомментировали новость об интересе к их клиенту со стороны аргентинского клуба «Ривер Плейт». Напомним, ранее появилась информация, что «Краснодар» готов отпустить Кастаньо за сумму около € 9,7 млн.

«Да, это правда, интерес есть», — приводит слова неназванного представителя агентства «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче, в которых отличился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

Материалы по теме
Стало известно, сколько «Краснодар» запросил за трансфер Кевина Кастаньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android