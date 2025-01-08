В агентстве Кастаньо прокомментировали интерес со стороны «Ривер Плейта»

В агентстве Top Champ Sport Management, которое представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, прокомментировали новость об интересе к их клиенту со стороны аргентинского клуба «Ривер Плейт». Напомним, ранее появилась информация, что «Краснодар» готов отпустить Кастаньо за сумму около € 9,7 млн.

«Да, это правда, интерес есть», — приводит слова неназванного представителя агентства «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче, в которых отличился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.