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«Ливерпуль» всегда смотрел на рынок». Слот — о возможных трансферах в январе

«Ливерпуль» всегда смотрел на рынок». Слот — о возможных трансферах в январе
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможных приобретениях клуба в зимнее трансферное окно.

«Было бы немного странно, если бы во время летнего перерыва я сказал, что мы очень довольны командой, но сейчас заявил бы нечто совершенно иное. Однако всегда смотришь на рынок, этот клуб всегда смотрел на рынок. Так и получилось с вратарём, которого у нас на данный момент даже нет [Георгий Мамардашвили]. Если на рынке появляется шанс, этот клуб всегда старается его реализовать. Но команда находится в хорошем положении. К сожалению, Джо Гомес травмирован, и это означает, что у нас осталось не четыре центральных защитника, а три, однако он вернётся через несколько недель. Так что я очень доволен командой и думаю, что они заслужили доверие клуба и моё, и если посмотреть на их выступления — они прибавили за последние полсезона», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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