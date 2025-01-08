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Бубнов определил символическую сборную первой части сезона РПЛ

Бубнов определил символическую сборную первой части сезона РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов сформировал символическую сборную по итогам первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Команды провели 18 туров перед зимней паузой.

«Если бы меня попросили собрать команду для какого-то турнира, то я предпочёл бы блочный принцип. Поэтому возьму лучшие группу атаки, среднюю линию и линию обороны из отдельных клубов», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Символическая сборная РПЛ по версии Александра Бубнова: Александр Максименко («Спартак»), Мойзес, Данил Круговой, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все — ЦСКА), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Тео Бонгонда, Маркиньос, Эсекьель Барко, Манфред Угальде (все — «Спартак»).

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