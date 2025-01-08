Стала известна позиция «Краснодара» по Виктору Са, которого хочет купить «Васко да Гама»

Вингер «Краснодара» Виктор Са попал в сферу интересов «Васко да Гама». Бразильский клуб уже связался с игроком, чтобы переманить его к себе, сообщает NetVasco.

Согласно сведениям источника, «Краснодар» обозначил свою позицию по 30-летнему футболисту — клуб не хочет отпускать его по ходу сезона. Виктор Са является основным игроком «быков», поэтому будет нелогичным продать его в разгар чемпионской гонки в РПЛ.

Напомним, Са перешёл в «Краснодар» в феврале 2024 года из «Ботафого». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнео бразильца в € 3 млн. В нынешнем сезоне РПЛ Виктор сыграл за «быков» 17 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.