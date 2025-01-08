Дьяков назвал игроков, от которых должен избавиться «Спартак»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков, выступавший за московское «Динамо» и «Ростов», назвал четырёх игроков, от которых, по его мнению, в ближайшее время должен избавиться «Спартак».

«Я думаю, что это Абена, возможно, Николсон, Мангаш и Виллиан Жозе. Это четыре футболиста, которые, скорее всего, и покинут клуб. Они сидят и почти не играют, зато получают хорошую зарплату. Поэтому миссия нового спортивного директора их трудоустроить, продать или отдать в аренду, и на их место нужно кого-то заводить», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».