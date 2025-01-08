Постекоглу: результаты «Тоттенхэма» в лиге плохие, но нас ждёт отдельное соревнование

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 8 января.

«Наши результаты в лиге плохие, от этого никуда не деться. Впереди нас ждёт отдельное соревнование. Мы хорошо поработали, чтобы выйти в полуфинал. Для этого мы обыграли оба клуба из Манчестера. Путь к полуфиналу был нелёгким. У нас есть соперник, который был выдающейся командой во всех турнирах. Так что это отличное испытание для нас, но это первый полуфинальный матч, и он должен быть захватывающим. Я с нетерпением жду его», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 24 очка за 20 матчей.