Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинский игрок отказался от трансфера в «ПСЖ» из-за Матвея Сафонова — источник

Украинский игрок отказался от трансфера в «ПСЖ» из-за Матвея Сафонова — источник
Комментарии

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от трансфера в «ПСЖ». Причина — присутствие в составе парижан россиянина Матвея Сафонова, сообщает журналист L'Equipe Луис Танзи в соцсетях.

Согласно сведениям источника, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике лично выступал за подписание Забарного. Однако украинец не хочет играть в одной команде с россиянином.

Ранее Забарный неоднократно выступал за громкими заявлениями на фоне политического конфликта России и Украины. Его заявления имели негативный посыл в сторону РФ.

Напомним, СМИ также связывали Забарного с мадридским «Реалом». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего украинца в € 38 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Челси» — журналист Гаудин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android