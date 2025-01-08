Украинский игрок отказался от трансфера в «ПСЖ» из-за Матвея Сафонова — источник

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от трансфера в «ПСЖ». Причина — присутствие в составе парижан россиянина Матвея Сафонова, сообщает журналист L'Equipe Луис Танзи в соцсетях.

Согласно сведениям источника, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике лично выступал за подписание Забарного. Однако украинец не хочет играть в одной команде с россиянином.

Ранее Забарный неоднократно выступал за громкими заявлениями на фоне политического конфликта России и Украины. Его заявления имели негативный посыл в сторону РФ.

Напомним, СМИ также связывали Забарного с мадридским «Реалом». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего украинца в € 38 млн.