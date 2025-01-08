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В Беларуси сообщили, что связались с РФС для проведения матча с Россией

В Беларуси сообщили, что связались с РФС для проведения матча с Россией
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что товарищеский матч между сборными Беларуси и России может состояться в июне. Соответствующий запрос БФФ уже направила в РФС.

«Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Беларуси и России в июне. Готовы рассмотреть вариант с проведением игры на новом стадионе в Минске», — приводит слова Василевича «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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