Суперкомпьютер оценил шансы клубов АПЛ на чемпионство после 20-го тура

Суперкомпьютер Opta Analyst спрогнозировал шансы команд на чемпионство в этом сезоне английской Премьер-лиги. Ранее завершился 20-й тур чемпионата Англии. «Ливерпуль» и «Эвертон» провели на один матч меньше, так как их встреча была перенесена из-за погодных условий.

Фото: Opta

По данным источника, очень велика вероятность чемпионства «Ливерпуля» — она оценивается в 89,3%. Второй показатель — у «Арсенала»: 10%. После неудачной серии «Челси» из четырёх матчей без побед показатель команды снизился до 0,3%, столько же у «Манчестер Сити», который занимает шестое место в турнирной таблице. Однако это больше, чем у «Ноттингем Форест» (менее 0,1%), который располагается на третьей строчке.