«В «Спартаке» спортивных директоров такого уровня не было». Бубнов — о назначении Кахигао

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора московского «Спартака». О приходе специалиста «Спартак» объявил в пятницу, 3 января.

«Чтобы успешно взаимодействовать с Венгером, нужно быть профессионалом, причём достаточно авторитетным, хорошо знать рынок. Поскольку Фрэнсис Кахигао с поставленными задачами справлялся, сомневаться в его квалификации не приходится.

Он работал и со сборной Чили, в последнее время трудился в Турции. Знает, кроме европейского рынка, и латиноамериканский. Понимает, как нужно общаться с игроками и их агентами. Думаю, что в «Спартаке» спортивных директоров такого уровня не было», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Сегодня, 8 января, появилась информация, что Фрэнсис Кахигао прибыл в Москву. До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся португальский специалист Томаш Амарал.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первом туре после возобновления чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом» 2 марта.