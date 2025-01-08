«Рома» готова начать переговоры с Паредесом о новом контракте — Скира

Футбольный клуб «Рома» готов открыть переговоры с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом о новом контракте, сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующее соглашение Паредеса с «Ромой» рассчитано до конца июня 2025 года. Леандро выступает за римлян с лета 2023-го. Ранее футболист играл за «ПСЖ», «Ювентус», санкт-петербургский «Зенит» и как раз «Рому».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Паредеса в € 5 млн.