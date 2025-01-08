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Постекоглу прокомментировал трансфер голкипера Кински-младшего в «Тоттенхэм»

Постекоглу прокомментировал трансфер голкипера Кински-младшего в «Тоттенхэм»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о переходе голкипера Антонина Кински-младшего, отметив его игру ногами.

«Мы определили вратарей, которые соответствуют нашей системе, это значительная часть того, как мы играем. И, безусловно, то, что он делает [как играет ногами], очень комфортно, у него всесторонние вратарские способности…

Йохан и его скауты провели с ним большую подготовительную работу, они следили за ним весь год. Намерение состояло в том, чтобы пригласить его летом, но, очевидно, всё изменилось не только потому, что мы подумали: почему бы, учитывая наше положение с вратарями, не попробовать пригласить его раньше? Я не был уверен, что это произойдёт, но клуб действительно усердно работал, чтобы так случилось. И это здорово как для него, так и для нас. Это даёт ему возможность прийти немного раньше и освоиться с тем, как мы играем, а также повышает качество нашей вратарской работы», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

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