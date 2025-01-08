Точилин: есть желание вернуться к тренерской деятельности, я открыт для предложений

Бывший главный тренер «Кубани» и «Сочи» Александр Точилин сообщил, что хотел бы вернуться к работе. «Сочи» российский специалист покинул в сентябре 2023 года. С тех пор Точилин никого не тренировал.

«Желание вернуться к тренерской деятельности есть. Что касается предложений, то те, которые поступали, по разным причинам не договорились. На сегодняшний момент я открыт для предложений. Ждём, что поступит обоюдовыгодное», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, во время профессиональной карьеры игрока Александр Точилин выступал за «Асмарал» и московское «Динамо».