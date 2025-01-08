Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Точилин: есть желание вернуться к тренерской деятельности, я открыт для предложений

Точилин: есть желание вернуться к тренерской деятельности, я открыт для предложений
Комментарии

Бывший главный тренер «Кубани» и «Сочи» Александр Точилин сообщил, что хотел бы вернуться к работе. «Сочи» российский специалист покинул в сентябре 2023 года. С тех пор Точилин никого не тренировал.

«Желание вернуться к тренерской деятельности есть. Что касается предложений, то те, которые поступали, по разным причинам не договорились. На сегодняшний момент я открыт для предложений. Ждём, что поступит обоюдовыгодное», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, во время профессиональной карьеры игрока Александр Точилин выступал за «Асмарал» и московское «Динамо».

Материалы по теме
Точилин: Бителло — ключевой футболист в «Динамо», его уход будет потерей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android