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У ЦСКА могут перехватить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии — источник

У ЦСКА могут перехватить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии — источник
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У нападающего «РБ Брагантино» Алеррандо есть несколько вариантов продолжения карьеры. Помимо ЦСКА, футболистом интересуется мексиканский «Крус Асуль», информирует RTI Esporte.

Ранее стало известно, что ПФК ЦСКА уже направил предложение по Алеррандо в размере € 6 млн. Узнав это, представители клуба «Крус Асуль» оперативно подготовили и направили своё предложение по форварду. Финансовые детали оффера не разглашаются. Но известно, что мексиканцы следили за Алеррандо ещё до предложения ЦСКА.

Алеррандро, выступая в составе «Витории» по аренде, с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии 2024 года. Столько же голов в турнире забил экс-нападающий «Зенита», ныне представляющий «Коринтианс», Юри Алберто.

Алеррандро является воспитанником «Атлетико Минейро». За свою карьеру он провёл 216 матчей во всех турнирах, в которых забил 60 голов и отдал 21 результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

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