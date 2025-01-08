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Григорий Иванов объяснил, почему «Урал» не может утвердить Шатова главным тренером команды

Григорий Иванов объяснил, почему «Урал» не может утвердить Шатова главным тренером команды
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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб не в состоянии утвердить Олега Шатова главным тренером команды. По словам Иванова, «Урал» не может сделать это по юридическим мотивам.

«Пока юридически мы не можем утвердить Олега главным тренером. Ему надо поступить на обучение. Сейчас ему нельзя исполнять обязанности, за это будет штраф. У тренера обязательно должна быть лицензия PRO. Мне кажется, это неправильно», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре. В следующем матче Первой лиги оранжево-чёрные сыграют с «Ротором» на выезде. Игра состоится 1 марта 2025 года.

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