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Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии

Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии
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Легендарный нидерландский футболист Патрик Клюйверт назначен на должность главного тренера сборной Индонезии. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Индонезии.

«Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) официально назначила Патрика Клюйверта новым тренером национальной команды Индонезии. Нидерландец подписал двухлетний контракт — с 2025 по 2027-й с возможностью продления. Во время работы Клюйверту будут помогать ассистенты тренера из Нидерландов, такие как Алекс Пастор и Денни Ландзаат. Кроме того, ассистентами главного тренера будут два местных индонезийских специалиста», — написано в заявлении.

Предыдущим местом работы 48-летнего Патрика Клюйверта была турецкая «Адана Демирспор». Ранее сборную Индонезии возглавлял южнокорейский специалист Син Тхэ Ён.

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