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«Сельта объявила о переходе норвежского футболиста Эль-Абделлауи

«Сельта объявила о переходе норвежского футболиста Эль-Абделлауи
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Испанская «Сельта» объявила о трансфере норвежского нападающего, воспитанника клуба «Волеренга» Джонса Эль-Абделлауи. Футболист заключил контракт до лета 2029 года.

Джонс Эль-Абделлауи является уроженцем города Осло, нападающему 18 лет. Он выступает на позициях центрфорварда и атакующего вингера. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джонса в € 2,3 млн.

«Сельта» по состоянию на сегодняшний день занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 18 встречах. В следующем матче внутреннего первенства «Сельта» сыграет с «Райо Вальекано» на выезде.

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