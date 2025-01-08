«Сельта объявила о переходе норвежского футболиста Эль-Абделлауи

Испанская «Сельта» объявила о трансфере норвежского нападающего, воспитанника клуба «Волеренга» Джонса Эль-Абделлауи. Футболист заключил контракт до лета 2029 года.

Джонс Эль-Абделлауи является уроженцем города Осло, нападающему 18 лет. Он выступает на позициях центрфорварда и атакующего вингера. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джонса в € 2,3 млн.

«Сельта» по состоянию на сегодняшний день занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 18 встречах. В следующем матче внутреннего первенства «Сельта» сыграет с «Райо Вальекано» на выезде.