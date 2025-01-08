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Во Франции назвали неожиданным желание Дешама уйти с поста главного тренера сборной

Во Франции назвали неожиданным желание Дешама уйти с поста главного тренера сборной
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Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался о решении главного тренера сборной Франции Дидье Дешама покинуть национальную команду в 2026 году. Специалист объявил об этом сегодня, 8 января.

«Заявление Дешама стало неожиданностью. Он лучший тренер французской сборной, но даже если бы мы вышли в полуфинал, последний Евро считался бы провалом. Люди устали от стиля и тактики сборной. Подавляющее большинство болельщиков теперь с нетерпением ждут, когда Зидан займёт эту должность», — сказал Леклер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Под руководством 56-летнего Дидье Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года.

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