Во Франции назвали неожиданным желание Дешама уйти с поста главного тренера сборной

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался о решении главного тренера сборной Франции Дидье Дешама покинуть национальную команду в 2026 году. Специалист объявил об этом сегодня, 8 января.

«Заявление Дешама стало неожиданностью. Он лучший тренер французской сборной, но даже если бы мы вышли в полуфинал, последний Евро считался бы провалом. Люди устали от стиля и тактики сборной. Подавляющее большинство болельщиков теперь с нетерпением ждут, когда Зидан займёт эту должность», — сказал Леклер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Под руководством 56-летнего Дидье Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года.