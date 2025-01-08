«Мы продолжаем верить». Черчесов — о возможном возвращении России к международным турнирам

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении России к международным турнирам.

«Мы продолжаем верить. Единственное, надо спокойно готовиться, развивать российский футбол и ждать, как всё закончится», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).