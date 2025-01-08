Эдуард Мор: хотел бы, чтобы Попова вернули на пост спортивного директора «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что хотел бы видеть на посту спортивного директора красно-белых россиянина. В качестве примера он привёл Дмитрия Попова. Напомним, ранее «Спартак» объявил о назначении на должность спортдиректора Фрэнсиса Кахигао.

«Мне бы хотелось, чтобы новым спортивным директором «Спартака» был россиянин. Но я не могу сказать, что только так и никак иначе. Другое дело, что должен быть россиянин, который хорошо знает латиноамериканский рынок. Для «Спартака» будет плюсом, что Кахигао известный, и он сам знает людей. В этом деле связи имеют колоссальное значение. Мне кажется, в данном случае это имеет даже большее значение, чем понимание футбола. К назначению Кахигао отношусь скорее положительно, чем отрицательно. Но я бы вообще хотел, чтобы спортивным директором вернули Попова — он владеет латиноамериканским и российским рынками», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.