Фабрицио Романо озвучил позицию «ПСЖ» в отношении полузащитника «Челси» Нкунку

Футбольный клуб «ПСЖ» не проявляет интереса к 27-летнему полузащитнику лондонского «Челси» Кристоферу Нкунку, несмотря на сообщения, свидетельствующие об обратном. «Парижане» присматриваются к игрокам другого типажа, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Кристофер перешёл в «Челси» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нкунку составляет € 50 млн.