Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо озвучил позицию «ПСЖ» в отношении полузащитника «Челси» Нкунку

Фабрицио Романо озвучил позицию «ПСЖ» в отношении полузащитника «Челси» Нкунку
Комментарии

Футбольный клуб «ПСЖ» не проявляет интереса к 27-летнему полузащитнику лондонского «Челси» Кристоферу Нкунку, несмотря на сообщения, свидетельствующие об обратном. «Парижане» присматриваются к игрокам другого типажа, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Кристофер перешёл в «Челси» летом 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Нкунку составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Челси» — журналист Гаудин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android