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Владимир Бут: Головин продлил контракт с «Монако» — значит, устраивает быть без трофеев

Владимир Бут: Головин продлил контракт с «Монако» — значит, устраивает быть без трофеев
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Бывший футболист дортмундской «Боруссии», «Фрайбурга», «Шинника» и «Черноморца» Владимир Бут высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«В основном за последние годы всё во Франции выиграл «ПСЖ». Влияет то, что у клуба намного больше денег и дорогих игроков. То же было и с «Манчестер Сити». Не знаю, обидно ли Головину сидеть без трофеев. Но он играет, находится в «Монако» на первых ролях и недавно продлил контракт. Значит, это его устраивает», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

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