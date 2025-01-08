Владимир Бут: Головин продлил контракт с «Монако» — значит, устраивает быть без трофеев

Бывший футболист дортмундской «Боруссии», «Фрайбурга», «Шинника» и «Черноморца» Владимир Бут высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«В основном за последние годы всё во Франции выиграл «ПСЖ». Влияет то, что у клуба намного больше денег и дорогих игроков. То же было и с «Манчестер Сити». Не знаю, обидно ли Головину сидеть без трофеев. Но он играет, находится в «Монако» на первых ролях и недавно продлил контракт. Значит, это его устраивает», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.