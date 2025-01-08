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Хетаг Хосонов близок к переходу в «Торпедо»

Хетаг Хосонов близок к переходу в «Торпедо»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Хетаг Хосонов близок к переходу в столичное «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что трансфер планируется оформить до конца текущей недели.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).

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