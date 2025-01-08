Экс-тренер Хлусевича Гаранин: в «Спартаке» фланговые защитники креативнее Даниила

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о защитнике московского «Спартака» Данииле Хлусевиче. Гаранин работал с Хлусевичем в тульском «Арсенале».

«Как мне кажется, в «Спартаке» фланговые защитники немного креативнее, чем Даня. Хотя, когда он приезжал к нам в Тулу в молодёжку, у меня были сомнения только из-за возраста, брать его или нет. На тот момент Даня был младше всех. Думал, будет у него практика или нет. Тогда он играл у нас в линии атаки, выделялся атакующими качествами.

В «Спартаке» он стал более мощным футболистом, который выдаёт большой объем. Немного расстроился — в «Спартаке» не очень видел его атакующие качества. Понятно, что на момент нахождения у нас в команде он был молодым, но я не очень представлял его в роли крайнего защитника — видел его в линии атаки. Он играл у нас и восьмёркой, и фланговым нападающим. Были видны его индивидуальные действия, что может обыграть, решить. Сейчас этого не видно. Понятно, что уровень в «Спартаке» другой», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне 23-летний Даниил Хлусевич провёл 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился.