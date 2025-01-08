Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Хлусевича Гаранин: в «Спартаке» фланговые защитники креативнее Даниила

Экс-тренер Хлусевича Гаранин: в «Спартаке» фланговые защитники креативнее Даниила
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о защитнике московского «Спартака» Данииле Хлусевиче. Гаранин работал с Хлусевичем в тульском «Арсенале».

«Как мне кажется, в «Спартаке» фланговые защитники немного креативнее, чем Даня. Хотя, когда он приезжал к нам в Тулу в молодёжку, у меня были сомнения только из-за возраста, брать его или нет. На тот момент Даня был младше всех. Думал, будет у него практика или нет. Тогда он играл у нас в линии атаки, выделялся атакующими качествами.

В «Спартаке» он стал более мощным футболистом, который выдаёт большой объем. Немного расстроился — в «Спартаке» не очень видел его атакующие качества. Понятно, что на момент нахождения у нас в команде он был молодым, но я не очень представлял его в роли крайнего защитника — видел его в линии атаки. Он играл у нас и восьмёркой, и фланговым нападающим. Были видны его индивидуальные действия, что может обыграть, решить. Сейчас этого не видно. Понятно, что уровень в «Спартаке» другой», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне 23-летний Даниил Хлусевич провёл 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился.

Материалы по теме
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Рейтинг
Какие трансферы нужны «Спартаку»? Выбираем самую проблемную позицию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android