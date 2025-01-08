Вице-президент «Барселоны» Форт высказалась относительно ситуации с регистрацией Ольмо

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт не считает, что проблемы с регистрацией полузащитника команды Даниэля Ольмо на вторую часть текущего сезона плохо влияют на имидж каталонского клуба.

«Это не влияет плохо на имидж клуба. «Барса» — сильный клуб, который проделал отличную работу. И когда вы говорите об отсутствии профессионализма, упоминая эту ситуацию, вы проявляете неуважение к профессионалам, которые работают в «Барселоне», — приводит слова Форт Diario SPORT.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию испанских футболистов своей команды — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора — на вторую половину сезона-2024/2025.