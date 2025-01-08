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«Не могу залезть в голову Карпину». Осипов — о невызове Дзюбы в сборную России

«Не могу залезть в голову Карпину». Осипов — о невызове Дзюбы в сборную России
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Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов ответил на вопрос о возможном возвращении 36-летнего форварда Артёма Дзюбы в сборную России. Он отметил два фактора, от которых зависит формирование состава национальной команды. При этом Осипов считает, что возвращение Дзюбы в сборную страны стало бы громким инфоповодом. Однако он не уверен, что такое может произойти.

«Возможно ли возвращение Дзюбы в сборную? Формирование состава сборной и возможность сыграть за неё зависят от двух факторов. Первый — решение тренерского штаба, и я не могу залезть в голову Валерию Георгиевичу. Второй — физическое состояние и продолжение профессиональной карьеры самого Артёма: тут я тоже не имею компетенций, чтобы это оценивать. Возвращение Дзюбы в сборную было бы суперинфоповодом, с этим никто спорить не будет. Вопрос в том, сможет это произойти или нет», — приводит слова Осипова «Советский спорт».

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