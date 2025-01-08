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Мор: скептически отношусь к возвращению Промеса, как бы не стал проблемой для «Спратака»

Мор: скептически отношусь к возвращению Промеса, как бы не стал проблемой для «Спратака»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на разговоры о возможном возвращении нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в московский клуб.

«Не скажу, что Маркиньос — тот футболист, который застолбил за собой место на левом фланге атаки. Это не Барко, Угальде или Бонгонда. Маркиньос не определяет игру «Спартака». Позиция, где мог бы играть Промес самая неукомплектованная в «Спартаке» в линии нападения. Там вполне возможна ротация.

Но вопрос в том, в каком состоянии сейчас Промес. У него есть мастерство, но у Квинси очень много основано на резкости. Первое, что уходит с возрастом — резкость. Он практически год не играл. Учитывая, что ему уже за 30 и на его позиции нужно много бегать, в какой он сейчас форме? Скептически отношусь к возвращению Промеса. Я обожаю Квинси, это лидер «Спартака» последних лет. Он тащил команду и делал разницу. Но когда человеку за 30, и он долго не играл в футбол… Как бы он потом не стал проблемой для клуба», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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