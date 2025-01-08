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В Беларуси сообщили, что договорились с РФС о проведении матча с Россией

В Беларуси сообщили, что договорились с РФС о проведении матча с Россией
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Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз договорились о проведении товарищеского матча мужских сборных.

«Такая договорённость есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруси, в Минске, на новом национальном стадионе. Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», — приводит слова Шерстнёва ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что матч между Россией и Беларусью может состояться следующим летом. Отметим, что все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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