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Пети: Трент Александер-Анрольд — не защитник, он ужасно обороняется

Пети: Трент Александер-Анрольд — не защитник, он ужасно обороняется
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Легендарный французский экс-футболист Эммануэль Пети раскритиковал оборонительные навыки защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Ветеран считает, что британец ужасно действует в обороне, он один из худших игроков планеты на своей позиции по защитным действиям. При этом по работе с мячом Трент — один из лучших.

«Я всегда был такого мнения о Тренте Александер-Арнольде: он отличный игрок с техническими способностями, потрясающим пасом и видением поля, но он не защитник. Он ненавидит обороняться. Когда ты играешь в такой команде, как «Ливерпуль», партнёры могут нивелировать эту слабость. Но «Ливерпуль» чуть не проиграл «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» из-за него. То, как Александер-Арнольд защищался, было ужасно. Он был очень пассивным в моменте с одним из голов. С мячом Александер-Арнольд — лучший на своей позиции, без мяча — один из худших", — сказал Пети для Discascino, его слова приводит Goal.

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