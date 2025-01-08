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Экс-тренер Хлусевича Гаранин: надеюсь, Данька вылезет из сложившейся ситуации

Экс-тренер Хлусевича Гаранин: надеюсь, Данька вылезет из сложившейся ситуации
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Российский тренер Вадим Гаранин высказался о защитнике московского «Спартака» Данииле Хлусевиче. Гаранин работал с Хлусевичем в тульском «Арсенале». Специалист считает, что игрок может сменить амплуа по ходу карьеры.

«Даня для всех сейчас крайний защитник. Есть такой стереотип. Но бывают ситуации, когда футболист приходит на одну позицию, а тренер его видит на другой. Игрок раскрывается или неплохо действует на другой позиции. Сколько случаев было, когда центральный защитник становился крайним или из середины переходил в опорную зону. Пример из того же «Манчестер Сити», когда Стоунз всю жизнь играл центральным защитником, а потом его увидели в опорной зоне.

Такое тоже возможно, что он поменяет позицию. Но важно попасть к своему тренеру, который будет ещё и помогать индивидуально для развития. У Даньки ещё хороший возраст. Надеюсь, вылезет из сложившейся ситуации», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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