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«Будет бойня». Колыванов — о матче между «Атлетиком» и «Барселоной» в Суперкубке Испании

«Будет бойня». Колыванов — о матче между «Атлетиком» и «Барселоной» в Суперкубке Испании
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Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Суперкубка Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Барселоной».

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что будет бойня. Все хотят победить. «Атлетик» находится в очень хорошем физическом и психологическом состоянии. Мы знаем, что в «Барселоне» 80% состава — молодые звёздочки, которые в начале сезона играли настолько здорово и на протяжении всех 90 минут могут и атаковать, и прессинговать. Но у них одна проблема — проблема в обороне. Считаю, что по моральному состоянию «Атлетик» выглядит более предпочтительно», — заявил Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится сегодня, 8 января. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В другой полуфинальной паре Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 по мск.

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