Нуну Мендеш согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» — источник

Фланговый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш согласен перейти в «Манчестер Юнайтед». Его привлекает возможность работы под руководством Рубена Аморима в АПЛ, информирует Foot Mercato.

Отмечается, что при этом Мендеш продолжает вести переговоры о пролонгации контракта с «ПСЖ».

Мендеш перешёл в «ПСЖ» из лиссабонского «Спортинга» летом 2021 года за € 38 млн. В нынешнем сезоне португалец провёл за парижан 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.