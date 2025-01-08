Инсинье может вернуться из МЛС в Серию А, игрока хочет подписать «Монца»

Возвращение вингера «Торонто» Лоренцо Инсинье в Серию А всё вероятнее. В Италии появился ещё один претендент на 33-летнего футболиста — это «Монца», сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, «Монца» надеется, что ветеран итальянского футбола поможет команде наладить турнирную ситуацию. Ранее интерес к Лоренцо также проявляли «Фиорентина», «Комо» и «Лацио».

Напомним, Лоренцо Инсинье выступает за канадский «Торонто», куда он перебрался из итальянского «Наполи» летом 2022 года. За это время Инсинье принял участие в 63 матчах за «Торонто» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года.