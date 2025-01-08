Петар Сучич — новая трансферная цель «Интера»

21-летний полузащитник загребского «Динамо» Петар Сучич попал в сферу интересов «Интера». Скауты миланского клуба следят за молодым хорватским талантом, сообщает Corriere dello Sport.

Сучич преимущественно выступает за позиции центрального опорного полузащитника. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн. В нынешнем сезоне Петар сыграл за загребское «Динамо» 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Также полузащитник заигран за сборную Хорватии (5 матчей, 1 гол).

Действующий контракт Сучича с «Динамо» рассчитан до июня 2028 года. Ранее интерес к игроку проявляли другие клубы из топ-5 европейских лиг.