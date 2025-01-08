Бут: Сафонову приятно выиграть Суперкубок, дальше станет чемпионом Франции с «ПСЖ»

Бывший футболист Владимир Бут высказался о победе «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке Франции. Клуб, за который выступает россиянин Матвей Сафонов, обыграл «Монако» со счётом 1:0.

«Помню, я в Германии тоже завоёвывал Суперкубок. Играли с «Кайзерслаутерном», я даже там пенальти забил. Суперкубок Франции — также трофей для Сафонова. Наверняка приятно. Он недавно переехал в «ПСЖ», и его первый трофей — это начало. Наверное, дальше они станут и чемпионами во Франции.

Матвей знал, куда он идёт, — в команду, где у него конкуренция с одним из лучших вратарей мира. В пятёрку Доннарумма точно входит. И не испугался, пошёл. В «Боруссии» практиковалось, например, что один играет в чемпионате, другой — в Кубке. Сафонову нужно практиковаться, он уже периодически выходит», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.