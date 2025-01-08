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Бут: Сафонову приятно выиграть Суперкубок, дальше станет чемпионом Франции с «ПСЖ»

Бут: Сафонову приятно выиграть Суперкубок, дальше станет чемпионом Франции с «ПСЖ»
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Бывший футболист Владимир Бут высказался о победе «Пари Сен-Жермен» в Суперкубке Франции. Клуб, за который выступает россиянин Матвей Сафонов, обыграл «Монако» со счётом 1:0.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Помню, я в Германии тоже завоёвывал Суперкубок. Играли с «Кайзерслаутерном», я даже там пенальти забил. Суперкубок Франции — также трофей для Сафонова. Наверняка приятно. Он недавно переехал в «ПСЖ», и его первый трофей — это начало. Наверное, дальше они станут и чемпионами во Франции.

Матвей знал, куда он идёт, — в команду, где у него конкуренция с одним из лучших вратарей мира. В пятёрку Доннарумма точно входит. И не испугался, пошёл. В «Боруссии» практиковалось, например, что один играет в чемпионате, другой — в Кубке. Сафонову нужно практиковаться, он уже периодически выходит», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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