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«Реализация голевых моментов у Глушенкова — на более высоком уровне». Бышовец — о Соболеве

«Реализация голевых моментов у Глушенкова — на более высоком уровне». Бышовец — о Соболеве
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец сравнил между собой нападающих сине-бело-голубых Максима Глушенкова и Александра Соболева.

«Старания у Соболева достаточно, но по стилю здесь к основному составу ближе Глушенков: разнообразие игры, взаимодействие с партнёрами, реализация голевых моментов у Максима на более высоком уровне», — приводит слова Бышовца «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Глушенков в этом сезоне провёл 14 матчей, забил 10 мячей и сделал две голевые передачи.

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