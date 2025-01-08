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Колыванов: «Зенит» ждёт Вендела с распростёртыми объятиями, он сильно поможет клубу

Колыванов: «Зенит» ждёт Вендела с распростёртыми объятиями, он сильно поможет клубу
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в клуб из отпуска.

«Нравится Венделу Бразилия. Что тут сделаешь? Он же бразилец, поэтому хочет играть в своей стране. Возможно, к нему нужно применить какие-то санкции или распрощаться, хотя он бы очень сильно помог «Зениту» во второй части чемпионата. Дай бог, чтобы он вернулся в расположение команды, ведь это хороший футболист. «Зенит» ждёт его с распростёртыми объятиями», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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