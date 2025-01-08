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Мостовой: Головин в Европе успешнее Миранчука, отсутствие трофеев — ерунда

Мостовой: Головин в Европе успешнее Миранчука, отсутствие трофеев — ерунда
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой сравнил успех российских полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука за границей. Первый с 2018 года и по сей день выступает за «Монако», второй успел поиграть за итальянскую «Аталанту», а сейчас перешёл в американскую «Атланту Юнайтед». При этом Миранчук становился победителем Лиги Европы в составе бергамасков.

«Головин в Европе играет успешнее Миранчука. Отсутствие трофеев — ерунда. Никто на это не смотрит. Головин выполняет важную роль в своём клубе, постоянно выходит в стартовом составе, если здоров. А у Миранчука такого не было. Конечно, здорово, что Алексею удалось выиграть с «Аталантой» Лигу Европы, но в финале Миранчука на поле не было», — приводит слова Мостового интернет-портал «РБ Спорт».

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