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Глава «Урала» Иванов — о трансферах: у нас не так много денег, чтобы покупать дешёвые вещи

Глава «Урала» Иванов — о трансферах: у нас не так много денег, чтобы покупать дешёвые вещи
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, планируют ли оранжево-чёрные совершать какие-либо приобретения в зимнее трансферное окно — 2025.

«У нас не так много денег, чтобы покупать дешёвые вещи. Если будет хороший футболист, мы его рассмотрим на совете директоров, обсудим с тренерским штабом и примем решение. Сейчас ещё есть время, тренерский штаб поглядит на команду на сборах, а дальше посмотрим», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре. В следующем матче Первой лиги «оранжево-чёрные» сыграют с «Ротором» на выезде. Встреча состоится 1 марта 2025 года.

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