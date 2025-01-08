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Определено будущее Виллиана Жозе из «Спартака» — источник

Определено будущее Виллиана Жозе из «Спартака» — источник
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Определилось будущее нападающего московского «Спартака» Виллиана Жозе. Красно-белые договорились о продаже 33-летнего бразильца в «Баию», сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, клубы уже согласовали условия сделки. Остаётся уладить лишь мелкие юридические моменты для подготовки документов. Виллиан Жозе подпишет с «Баией» контракт сроком на три года.

Отмечается, что на Жозе также претендовал «Флуминенсе» — клуб даже делал предложение по игроку. Однако «Баия» выиграла конкуренцию за подписание форварда «Спартака».

33-летний нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.

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