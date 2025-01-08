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Сергей Силкин: захочет ли Станкович иметь дело с Промесом?

Сергей Силкин: захочет ли Станкович иметь дело с Промесом?
Деян Станкович
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Российский тренер Сергей Силкин высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак». В настоящее время Промес выступает за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

«Промес был футболистом, который определял результаты «Спартака». Его возвращение в команду зависит от его состояния. Но это решать не нам, а руководству и тренерам «Спартака». Если Промес не будет нужен Станковичу, сербский специалист упрётся и будет стоять на своём. Ведь основной вопрос — захочет ли Станкович иметь дело с таким футболистом, у которого были проблемы с законом. Если Квинси не нужен в Нидерландах, зачем он нужен в России?» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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