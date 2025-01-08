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Лепёхин — о Венделе: некоторые игроки «Зенита» потеряли мотивацию, возможны бзики

Лепёхин — о Венделе: некоторые игроки «Зенита» потеряли мотивацию, возможны бзики
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Венделом. Напомним, ранее появилась информация, что бразилец не хочет возвращаться в клуб из отпуска и желает сменить команду.

«Вендела трудно судить, если клуб официально об этом не заявляет. Но я допускаю такую ситуацию, что он отказывается возвращаться из отпуска на сборы. Некоторые футболисты «Зенита» потеряли мотивацию, в этой ситуации возможны бзики: не хотят возвращаться или хотят, но «когда-нибудь, не сейчас». Российские клубы позволяют с собой такое делать, к сожалению. Да, Вендел несколько лет помогал «Зениту» побеждать и определял результат. Но клуб обходился с ним по-человечески, и нужно отвечать тем же.

Если в контракте были прописаны возможные санкции, их надо применять. Но можно обозлить его ещё больше. Тех денег, которые хочет «Зенит» за Вендела, он не стоит. Они не имеют под собой ничего. Реальная цена — та, за которую футболиста можно продать», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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