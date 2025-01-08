ЛАСК намерен расторгнуть договор аренды Тавареша со «Спартаком»

Пресс-служба ЛАСКа сообщила, что клуб намерен расторгнуть договор аренды защитника Томаша Тавареша со «Спартаком».

«ЛАСК пытается договориться со «Спартаком» о расторжении договора аренды с Томасом Таварешем. По этой причине он не включён в состав на тренировочный сбор», — сообщили в пресс-службе ЛАСКа корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Тавареш выступает за ЛАСК с лета прошлого года. К «Спартаку» Томаш присоединился зимой 2023-го. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.