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ЛАСК намерен расторгнуть договор аренды Тавареша со «Спартаком»

ЛАСК намерен расторгнуть договор аренды Тавареша со «Спартаком»
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Пресс-служба ЛАСКа сообщила, что клуб намерен расторгнуть договор аренды защитника Томаша Тавареша со «Спартаком».

«ЛАСК пытается договориться со «Спартаком» о расторжении договора аренды с Томасом Таварешем. По этой причине он не включён в состав на тренировочный сбор», — сообщили в пресс-службе ЛАСКа корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Тавареш выступает за ЛАСК с лета прошлого года. К «Спартаку» Томаш присоединился зимой 2023-го. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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