Сёмин: Канчельскис, Мостовой, Карпин и Онопко — лучшие россияне, игравшие за рубежом

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о российских футболистах, выступавших и выступающих за рубежом. Он считает, что лучшие российские легионеры в истории — это Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Валерий Карпин и Виктор Онопко. По его мнению, нынешнее поколение не может сравниться с упомянутыми ветеранами.

«Лучший российский футболист, игравший за рубежом? Таких было много. Назову Канчельскиса, Мостового, Карпина и Онопко. Они все очень сильно играли.

Нынешнее поколение пока не может сравниться с ними. Им не хватает мастерства. Чего ещё может не хватать?» — приводит слова Юрия Сёмина интернет-портал Sport24.