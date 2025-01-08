Паулу Барбоза посоветовал «Зениту» не продавать Артура

Известный футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на новости о том, что «Зенит» может продать Артура Гимарайнса в зимнее трансферное окно сезона-2024/2025. Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые ведут переговоры о переходе бразильца в «Атлетико Минейро». Однако «Зенит» не устроило первое предложение бразильского клуба в размере € 8 млн.

«Артур — полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой футболист. Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона. А уже затем, летом, у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура. Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. € 10 млн — это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продаёт Артура», — приводит слова Паулу Барбозы Metaratings.

Напомним, «Зенит» купил Артура Гимарайнса около года назад за € 15 млн.