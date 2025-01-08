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Корнеев назвал «Атлетик» фаворитом матча с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Корнеев назвал «Атлетик» фаворитом матча с «Барселоной» в Суперкубке Испании
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Суперкубка Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Барселоной».

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В общем, «Барселону» будет штормить, потому что Флик поначалу вроде бы справлялся, но эксперты футбола понимали, что это настолько всё тонко. Это сейчас и рвётся. Кто фаворит? Мы знаем, что если «Барселона» в определённый момент начинает много забивать… А у них есть игроки, которые могут вскрыть и Бильбао. А так, если брать, то 60 на 40 в сторону «Атлетика», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится сегодня, 8 января. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Начало игры — в 22:00 мск.

В другой полуфинальной паре Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 мск.

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