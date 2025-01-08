Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: легионерам «Зенита» надоело в России после отстранения

Сергей Силкин: легионерам «Зенита» надоело в России после отстранения
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом. Напомним, ранее появилась информация, что бразилец не хочет возвращаться в клуб из отпуска и желает сменить команду.

«Не знаю, что «Зениту» делать с Венделом. Если футболиста что-то не устраивает, значит, это проблема клуба. После отстранения со всех российских команд уехали иностранные футболисты, а из «Зенита» никто не уезжал. В результате легионерам питерской команды надоело. В этом году столетие «Зенита», поэтому клуб должен сделать всё, чтобы обезопасить себя», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Лепёхин — о Венделе: некоторые игроки «Зенита» потеряли мотивацию, возможны бзики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android