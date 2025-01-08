Сергей Силкин: легионерам «Зенита» надоело в России после отстранения

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом. Напомним, ранее появилась информация, что бразилец не хочет возвращаться в клуб из отпуска и желает сменить команду.

«Не знаю, что «Зениту» делать с Венделом. Если футболиста что-то не устраивает, значит, это проблема клуба. После отстранения со всех российских команд уехали иностранные футболисты, а из «Зенита» никто не уезжал. В результате легионерам питерской команды надоело. В этом году столетие «Зенита», поэтому клуб должен сделать всё, чтобы обезопасить себя», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.