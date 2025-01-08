Объявлены итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» и «Барса» узнали соперников

Сегодня, 8 января, состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. Своих соперников также узнали гранды испанского футбола — «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании по футболу:

«Понтеведра» (4-й дивизион Испании) — «Хетафе»;

«Оренсе» (3-й дивизион Испании) — «Валенсия»;

«Альмерия» (Сегунда) — «Леганес»;

«Эльче» (Сегунда) — «Атлетико»;

«Реал» — «Сельта»;

«Барселона» — «Бетис»;

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»;

«Атлетик» — «Осасуна».

Стоит отметить, что матчи этой стадии испанского клуба состоятся в январе. Точные даты игр будут объявлены позже.