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Объявлены итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» и «Барса» узнали соперников

Объявлены итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» и «Барса» узнали соперников
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Сегодня, 8 января, состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании сезона-2024/2025. Своих соперников также узнали гранды испанского футбола — «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании по футболу:

  • «Понтеведра» (4-й дивизион Испании) — «Хетафе»;
  • «Оренсе» (3-й дивизион Испании) — «Валенсия»;
  • «Альмерия» (Сегунда) — «Леганес»;
  • «Эльче» (Сегунда) — «Атлетико»;
  • «Реал» — «Сельта»;
  • «Барселона» — «Бетис»;
  • «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»;
  • «Атлетик» — «Осасуна».

Стоит отметить, что матчи этой стадии испанского клуба состоятся в январе. Точные даты игр будут объявлены позже.

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