Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела — о Венделе: понимаю его позицию, Россию не любят, возвращаться не хочется

Петржела — о Венделе: понимаю его позицию, Россию не любят, возвращаться не хочется
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Понимаю ли я его? Да, мне его позиция понятна. Он похож на сытого кота, у которого уже всё есть в России? Да, ему не хочется возвращаться в Россию, потому что сейчас Россию никто не любит в Европе. Такая ситуация просто», — приводит слова Петржелы издание «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Tranfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.

Материалы по теме
Лепёхин — о Венделе: некоторые игроки «Зенита» потеряли мотивацию, возможны бзики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android