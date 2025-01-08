Петржела — о Венделе: понимаю его позицию, Россию не любят, возвращаться не хочется

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Понимаю ли я его? Да, мне его позиция понятна. Он похож на сытого кота, у которого уже всё есть в России? Да, ему не хочется возвращаться в Россию, потому что сейчас Россию никто не любит в Европе. Такая ситуация просто», — приводит слова Петржелы издание «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Tranfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.