Главный тренер «Сокола» отреагировал на информацию об аренде Лепского у «Динамо»

Главный тренер «Сокола» Алексей Стукалов прокомментировал слухи о том, что клуб намерен арендовать защитника Ивана Лепского у московского «Динамо». Специалист признался, что не обладает такой информацией.

«У меня пока нет такой информации. Не знаю, откуда она. Пока это разговоры», — сказал Алексей Стукалов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в своих соцсетях сообщил, что Лепский отправится в аренду в «Сокол» до конца текущего сезона. Зарплата молодого центрального защитника в новом клубе должна составить около 500 тыс. рублей в месяц.