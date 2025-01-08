Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сокола» отреагировал на информацию об аренде Лепского у «Динамо»

Главный тренер «Сокола» отреагировал на информацию об аренде Лепского у «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Сокола» Алексей Стукалов прокомментировал слухи о том, что клуб намерен арендовать защитника Ивана Лепского у московского «Динамо». Специалист признался, что не обладает такой информацией.

«У меня пока нет такой информации. Не знаю, откуда она. Пока это разговоры», — сказал Алексей Стукалов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в своих соцсетях сообщил, что Лепский отправится в аренду в «Сокол» до конца текущего сезона. Зарплата молодого центрального защитника в новом клубе должна составить около 500 тыс. рублей в месяц.

Материалы по теме
Первый трансфер зимы в РПЛ. «Краснодар» отдаст топ-легионера ради лидера «Ростова»?
Первый трансфер зимы в РПЛ. «Краснодар» отдаст топ-легионера ради лидера «Ростова»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android